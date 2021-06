Covid: Muccino, ‘migliaia di ragazzi vaccinati ora temono, situazione vergognosa’

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – “Sono vicino alle migliaia di ragazzi che si sono vaccinati con euforia agli open day con AstraZeneca e ora non sanno più cosa temere e cosa non temere. E la seconda dose?! È una situazione da azzeccagarbugli governativa vergognosa. Nonostante l’eccezionale operatività #Figliuolo”. Così Gabriele Muccino, che su Twitter interviene sulle roventi polemiche relative alla vaccinazione dei giovani, che tengono banco su tutti i giornali soprattutto dopo la morte della giovanissima Camilla Canepa.

“O al Cts sono stati presi dal panico per motivi che non conosciamo -affonda Muccino- o hanno gettato i giovani e giovanissimi nel panico e incertezza assoluta. Ancora una volta. Comunque vada la cosa è tristissima e desolante. Forza ragazzi!!!! Forza!”, conclude il regista.