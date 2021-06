Governo: Brescia-Ceccanti, ‘bene impegno decreti attuativi, presto incontro con Garofoli’

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – “Durante il Consiglio dei ministri di ieri il presidente Draghi ha invitato tutti i ministri alla massima attenzione e velocità sulla questione dei decreti attuativi. Siamo soddisfatti di quest’impegno che rappresenta un primo seguito all’interrogazione che abbiamo presentato nei giorni scorsi. Se guardiamo per esempio all’ultima manovra, legge da circa 6 mesi, devono essere ancora adottati l’80% dei decreti attuativi e più di 3,5 miliardi sono fermi in attesa di questi provvedimenti. Servono più rapidità e trasparenza. Sono in gioco la credibilità delle istituzioni e gli interessi dei cittadini”. Lo affermano Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, e Stefano Ceccanti, presidente del Comitato per la Legislazione di Montecitorio.

“Nei prossimi giorni -annunciano- incontreremo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, per un confronto approfondito. Anche il Parlamento deve fare la sua parte e va coinvolto perché è il primo titolare del potere legislativo. Chiediamo che nel monitoraggio accessibile a tutti i cittadini vengano indicate le risorse ferme in attesa dei decreti attuativi da adottare. Solo la trasparenza può essere uno stimolo per tutte le amministrazioni. Dobbiamo rendere più efficace il sistema di attuazione e stabilizzarlo anche oltre questa legislatura”.