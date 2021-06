Covid Sardegna, oggi 21 contagi: dati e news 11 giugno

(Adnkronos) – Sono 21 i nuovi contagi di coronavirus in Sardegna secondo i dati del bollettino di oggi, 11 giugno. Si registrano altri 2 morti. Da ieri sono stati processati 3.340 tamponi. In ospedale restano 83 pazienti (-4 rispetto a ieri), mentre è stabile il numero dei ricoverati nelle terapie intensive, 5. Le persone in isolamento domiciliare sono quasi 12mila (11.985) e i guariti in più sono 79. Dei 56.977 casi positivi complessivamente accertati, 14.916 (+3) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.667 nel Sud Sardegna, 5.161 a Oristano, 10.944 (+10) a Nuoro, 17.275 (+8) a Sassari.