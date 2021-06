Almaviva: entra nel programma di partnership di Smact Competence Center (2)

(Adnkronos) – Lo Smact Innovation Ecosystem è un programma di partnership che si articola su tre livelli a integrazione crescente: Cloud, Edge e Core. Completato alla fine del 2020, il programma è già stato sottoscritto da Dassault Systèmes a marzo 2021. I member dell’ecosistema sono end user, provider di soluzioni tecnologiche e atenei-centri di ricerca. Aderendo all’Ecosystem di Smact i partner possono usufruire di diversi benefici concreti tra i quali: contatti con tutte le università e centri di ricerca del Triveneto, accesso a corsi di formazione di primo livello, eventi di networking, supporto nella partecipazione a bandi, accesso a competenze specifiche in determinate verticali.

Ma potranno anche esporre le loro soluzioni tecnologiche nelle Live Demo di Smact, dimostratori 4.0 diffusi nei territori – ne nasceranno in 5 location del Nordest – che permetteranno di vedere e toccare con mano il potenziale della digital transformation. Almaviva riferisce che in particolare il suo focus “sarà sul tema del digitale come strumento di sostenibilità, che consente di abilitare ecosistemi, ottimizzare processi e ridefinire i modelli ottimizzando i contesti”.

Almaviva ricorda inoltre di essere “costantemente alla ricerca di soluzioni innovative per l’integrazione degli ecosistemi in diversi ambiti – digital health, agricoltura, ambiente – grazie al supporto di studi scientifici e al coinvolgimento dei principali attori coinvolti nei processi”. Il palyer della trasformazione digitale sottolinea infine che “l’obiettivo è superare in maniera definitiva la frammentarietà, data da funzioni e dati eterogenei e non armonizzati, attraverso una visione sistemica”.