Sport: Capralos nuovo presidente Coe, Pagnozzi confermato segretario generale

Roma, 10 giu. – (Adnkronos) – Il Presidente del Comitato Olimpico Greco, Spyros Capralos, è stato eletto oggi alla guida dei Comitati Olimpici Europei per il quadriennio 2021-2025. Capralos ha sconfitto il Presidente del Comitato Olimpico danese Niels Nygaard per 34 voti a 16,diventando il 9° Presidente nella storia dei Coe. L’Assemblea che si è svolta ad Atene, alla presenza del Vice Presidente del Coni, Claudia Giordani, e dei rappresentanti di tutti i 50 Comitati Olimpici Nazionali Europei, in qualità di Segretario Generale ha confermato Raffaele Pagnozzi, che occupa questo importante incarico internazionale dal 2006. L’ex Segretario Generale del Coni ha battuto la concorrenza dello slovacco Jozef Liba. Conferma anche per la Vice Presidente, la lituana Daina Gudzineviciute.

Capralos aveva annunciato la sua intenzione di candidarsi alla presidenza durante l’Assemblea generale dello scorso anno, che si era tenuta online a causa della pandemia. Sostituisce Janez Kocijančič, scomparso il 1° giugno 2020 all’età di 78 anni. Capralos, diventato membro del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) nel 2019, ha promesso di lavorare per conto di tutti i 50 Noc per rafforzare il posto dell’Europa nel Movimento Olimpico, sia dentro sia fuori dal campo di gioco.