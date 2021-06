Sport: Capralos nuovo presidente Coe, Pagnozzi confermato segretario generale (2)

(Adnkronos) – Capralos svolgerà un ruolo fondamentale nell’organizzazione della terza edizione dei Giochi in programma a Cracovia-Malopolska nel 2023, in stretta collaborazione con la Commissione di coordinamento Presidente dei Giochi Europei 2023 Hasan Arat. Capralos, ex giocatore di pallanuoto, ha rappresentato la Grecia ai Giochi Olimpici di Mosca 1980 e Los Angeles 1984, è presidente dell’Hoc dal 2009 e membro del Comitato Esecutivo Coe dal novembre dello stesso anno.

Per il Comitato Esecutivo sono stati eletti: Zlatko Matesa (Cro), Jean-Michel Brun (Fra), Uschi Schmitz (Ger), Annamarie Phelps (Gbr), Líney Rut Halldorsdóttir (Isl), Berit Kjoll (Nor), José Manuel Araújo (Por), Cristina Vasilianov (Mda), Mihai Covaliu (Rou), Djordje Visacki (Srb), Victoria Cabeza (Esp), Hasan Arat (Tur). Per la prima volta nella storia sette donne siedono nel Comitato Esecutivo Coe, rispetto alle due del quadriennio precedente.