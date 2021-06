Pd: Renzi, ‘gli faccio in bocca al lupo ma su tasse sbaglia’**

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “A Enrico Letta faccio l’augurio di in bocca al lupo. Nonostante le opinioni diverse tra noi, come sulla tasse, ci conosciamo da anni e sia io che lui sappiamo bene come sono andate le cose…”. Lo dice Matteo Renzi a Stasera Italia. “Spero che ce la faccia, so per esperienza che il suo non è un lavoro semplice”.

Sulle proposte avanzate da Letta, “su alcune cose sono d’accordo. Ho molto apprezzato la battaglie sulle donne anche se poi vedo tutti uomini candidati dal Pd, unica speranza è Bologna dove si confrontano Matteo Lepore e Isabella Conti. Insiste sul tema dei diritti ma ho l’impressione che sia una battaglia più identitaria. E poi sono profondamente in disaccordo sulle tasse. Con Letta avevo già litigato nel 2013 quando da premier alzò l’Iva. E anche oggi dico che è un errore alzare la tasse, tutte le tasse tranne quella ai giganti del web. Come ha detto Draghi è il momento di dare”.