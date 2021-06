Musica: Gabbani, a Verona il 4 luglio a ‘In Arena e viceversa’ unica data estiva

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – Francesco Gabbani sarà domenica 4 luglio in concerto all’Arena di Verona per un evento unico. Lo spettacolo, ‘In Arena e viceversa’, sarà un concerto che racchiude cinque anni di musica e un’occasione per celebrare i suoi successi e, per chi avrà acquistato il biglietto, l’unica possibilità per vedere quest’estate Gabbani dal vivo. Questa sarà infatti l’unica data estiva per il cantautore toscano, che si prenderà poi una pausa per lavorare al nuovo disco e ad un nuovo progetto in previsione di un autunno che sarà ricco di sorprese.

Gabbani ha più volte dichiarato che questo concerto ha, per lui, un valore emblematico perché rappresenta una tappa importante nello sviluppo del suo percorso artistico per cui è finalmente felice di poter tornare finalmente dal vivo, su un palco così prestigioso, per una serata che sarà sicuramente molto emozionante sia per lui, sia per chi assisterà al concerto.

Il concerto avrà una scaletta studiata appositamente per l’occasione. Tra musica ed emozioni, accompagnato dalla sua band, Gabbani presenterà i suoi primi brani, i successi sanremesi, le canzoni che hanno emozionato e fatto ballare tutti quanti, più alcune sorprese. Lo spettacolo è prodotto da Vivo Concerti e sono riaperte, da ieri, le prevendite dei biglietti.