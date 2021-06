Marina: Casellati, ‘patrimonio repubblicano di cui siamo orgogliosi’

Roma, 10 giu (Adnkronos) – “Il 160° Anniversario della fondazione della Marina Militare ci ricorda quanto l’origine della vostra Arma gloriosa sia profondamente legato alla storia di un Paese che nel mare ha sempre trovato lo specchio della propria identità e dei propri interessi strategici”. Lo scrive la presidente del Senato Elisabetta Casellati in una lettera al Capo di stato maggiore della Marina militare, ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone, in occasione della giornata della Marina militare.

“L’intuizione di Camillo Benso, Conte di Cavour, che nel 1860 sentiva il dovere di “dare il più ampio sviluppo alle risorse navali del Paese” si rivela ancora oggi straordinariamente attuale -prosegue Casellati-. Nata dalla fusione della migliore arte e scienza della navigazione con le più nobili virtù militari, quest’Arma ha sempre onorato la sua alta missione con il coraggio, l’eroismo e la professionalità delle donne e degli uomini che ne hanno scritto la storia”.

“Realtà di eccellenza della rete di difesa nazionale e grande alleato della politica estera italiana per le operazioni condotte nelle acque internazionali, la Marina Militare ha saputo adattare la propria presenza alle esigenze della Nazione e dei suoi cittadini. Anche nell’emergenza pandemica, il vostro contributo alla stabilità e sicurezza del Paese si è rivelato strategico per le attività di prevenzione e contrasto della nostra Protezione civile”, dice ancora Casellati.