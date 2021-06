Intesa Sp: al via prima Elite Lounge 2021 con 26 pmi (2)

(Adnkronos) – Anna Roscio, executive director Sales&Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo, spiega che “con questa prima edizione del 2021 consolidiamo l’importante collaborazione con Elite e Confindustria e rinnoviamo il nostro affiancamento alle pmi che intendono cogliere le opportunità che questo percorso di crescita è in grado di offrire. La nuova sessione vede impegnate 26 nuove pmi che mirano a migliorare la propria competitività domestica ed internazionale in un contesto di mercato caratterizzato da primi evidenti segnali di ripresa sul fronte economico e fiducioso degli stimoli rivenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a supporto del quale Intesa Sanpaolo si pone quale punto di riferimento per una crescita sostenibile e inclusiva”.

Marta Testi, amministratore delegato di Elite, “la collaborazione strategica con Intesa Sanpaolo darà la possibilità anche quest’anno a un gruppo di imprese ambiziose e con una forte propensione alla crescita di far parte di un network internazionale in grado di fornire loro gli strumenti necessari alla crescita. La missione di Elite è da sempre quella di connettere chi fa impresa con i capitali per la crescita mettendo a disposizione strumenti di finanza alternativa per arricchire le fonti di finanziamento, pianificando al contempo il proprio sviluppo manageriale e strategico con grande attenzione alla sostenibilità, alle competenze e al progresso tecnologico, elementi necessari soprattutto in un momento storico come quello attuale”.