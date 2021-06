Europei: Tacchinardi, ‘Nazionale azzurra fantastica ma piedi per terra’

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Manteniamo la calma, è una Nazionale fantastica e non dobbiamo in nessuno modo caricarla di aspettative, perché se poi si perde la prima, e può capitare, si rischia di rovinare una cosa bellissima che ha ridato entusiasmo”. Queste le parole di Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Nazionale e della Juventus, all’Adnkronos, in merito all’Italia che domani giocherà la partita inaugurale di Euro 2020 allo stadio Olimpico di Roma contro la Turchia. “Mancini ha fatto un lavoro straordinario, diverso rispetto a Conte – prosegue Tacchinardi -. Anche per quanto riguarda l’ambiente, non ci sono più dualismi e polemiche, solo serenità. Possiamo fare bene ma dobbiamo mantenere un profilo basso”.