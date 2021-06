Europei: su RaiPlay le partite della Nazionale commentate dai The Jackal (2)

(Adnkronos) – “Per noi il ritorno dei ‘The Jackal’ in esclusiva su RaiPlay è una vera festa – commenta Elena Capparelli, direttore di RaiPlay – Regalare al nostro pubblico un racconto leggero e ironico su un evento così atteso come gli Europei di calcio, è un altro modo per fare il tifo per i nostri. Ci sono 19 milioni di utenti registrati a RaiPlay – aggiunge – con 21 milioni di applicazioni scaricate anche su Smart tv. A maggio abbiamo avuto oltre il 50% in più di fruizione, è aumentata l’utenza più giovane, il 46% ha meno di 40 anni. Rimaniamo leader sui contenuti lunghi più di mezz’ora”.

“Sul calcio abbiamo già qualche esperienza – afferma Maurizio Imbriale, vice direttore RaiPlay e Digital – ma gli Europei sono l’occasione per realizzare molti contenuti, non solo le partite, grazie al contributo della redazione di Rai Sport. ‘Gli Europei a casa The Jackal’ è una sfida, è la terza volta che RaiPlay trasmetterà un progetto lungo. I ‘The Jackal’ saranno sostenuti da ospiti competenti ma che staranno al gioco, come Carolina Morace per la prima puntata, Stefano De Martino e Michela Giraud”.

“Non vediamo l’ora di iniziare – aggiunge Antonio Parlati, direttore del Centro Produzione Tv Rai di Napoli – I ‘The Jackal’ sono di casa qui da noi, sono spesso ospiti nostri, per loro abbiamo riprodotto un ambiente che fosse il più casalingo possibile. E’ la prima volta che RaiPlay realizza un programma intero, ma siamo certi che sarà il primo di altri appuntamenti che ci vedranno insieme”.