Roma, 10 giu (Adnkronos) – “Il centrodestra ha candidato due magistrati a Napoli, come sindaco, e a Roma, come vice sindaco. Peccato che siano magistrati in funzione nel posto dove si candidano, hanno preso decisioni sulla libertà delle persone, hanno accesso a tutti i dati sensibili della terra rispetto alla quale si candidano. La legge ha un buco, non impedisce questo, è un errore gravissimo”. Lo ha detto Enrico Letta a L’aria che tira, su la7.