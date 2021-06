Politica: Letta, ‘c’è chi vive di parassitismo, commenta su social senza avere un’idea’

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – “In questi ultimi sette anni sono stato lontano dalla comunicazione politica e io ho trovato che è cambiato tutto, non ho ritrovato più il mondo che avevo lasciato”. Lo dice Enrico Letta all’incontro via Fb sula pagina di Rigenerazione democratica con Paola De Micheli e Gianrico Carofiglio dedicato alla comunicazione politica.

E’ forsennato il ritmo degli eventi comunicativi che se non hai una tua solidità interiore, il moderno leader politico può non avere alcun bagaglio proprio e passare le giornate semplicemente a reagire agli eventi senza il bisogno di avere una propria elaborazione o un proprio progetto”.

“Puoi vivere tranquillamente di parassitismo: puoi anche non avere un tuo pensiero ma ti attacchi a quello che accade, alle cose che infiammano il dibattito e se azzecchi la modalità giusta, stai nel dibattito anche se non hai in testa niente. Ti metti su twitter, vedi quello che accade e calibri la reazione”.