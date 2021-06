Discoteche: Cecchetto, ‘green pass ottima idea ma difficile ballare con mascherina’**

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – “Credo che le regole per la riapertura delle discoteche siano buone, ma sull’uso delle mascherine ho qualche perplessità”. Claudio Cecchetto, storico dj e produttore musicale, commenta, parlando con l’Adnkronos, la notizia della ripresa delle attività dei locali da ballo in zona bianca a partire dal 1 luglio, a cui si potrà accedere solamente se in possesso del Green Pass. Sul nodo ‘accesso anche con mascherina’ oppure no, aggiunge che “i ragazzi ballerebbero con questo dispositivo i primi giorni, ma poi si stuferebbero. Dovrebbe bastare il certificato con la vaccinazione, va a finire che uno sviene per il caldo e perché non respira, piuttosto che stare male per il Covid”.

Quanto al rispetto delle regole nelle discoteche, Cecchetto resta in ogni caso ottimista: “I gestori hanno penato tantissimo e quindi staranno più che mai attenti, perché sanno cosa vuol dire non lavorare e prenderanno tutte le preoccupazioni, attenendosi al protocollo di sicurezza”.