Centrosinistra: Letta, ‘Pd non segue strada federazione, no a operazioni verticistiche’**

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – “Stiamo lavorando alle Agorà democratiche. Cosa sarà questo semestre delle Agorà? Sarà un momento in cui con tanti militanti e cittadini discuteremo di quel progetto per l’Italia, per la democrazia e forma partito per realizzarlo. Lo faremo con modalità nuove, molto digitali. Ma anche con tanta presenza fisica in giro per l’Italia. Sarà una grande occasione e io ci punto tantissimo”. Lo dice Enrico Letta all’incontro via Fb sula pagina di Rigenerazione democratica con Paola De Micheli e Gianrico Carofiglio dedicato alla comunicazione politica.

Anche perchè “abbiamo visto cosa sta accadendo negli ultimi giorni con il tentativo delle destre di fare un’operazione tutta verticistica di assemblaggio di gruppi dirigenti per assetti di potere. Noi non seguiremo questa strada. Il Pd nella mia idea si farà portatore di un progetto di allargamento che offriremo a tutti i progressisti e tutte le persone che vogliono costruire un nuovo centrosinistra. Sarà un’operazione di popolo. Le Agorà saranno questo, è la scommessa della mia segreteria”.