Lifegate: ‘A Venezia con Findus e Coop per tutela laguna’

Roma, 8 giu. – (Adnkronos) – Messo in funzione nel porto dell’Isola veneziana della Certosa il ‘cestino mangia-plastica’. “Siamo orgogliosi di essere qui a Venezia insieme a Findus, e in collaborazione con Coop, per dare un contributo concreto alla salute di questo prezioso ecosistema grazie al Seabin, in funzione all’Isola della Certosa, che sta togliendo plastiche e microplastiche dall’acqua – dichiara Simona Roveda, Co-founder, Direttrice Editoriale e Comunicazione di LifeGate – Siamo in una delle città più belle e amate al mondo ed è un piacere per noi vedere la partecipazione della società civile impegnata nella pulizia del territorio. Diffondere la sensibilità nelle persone è infatti il principale obiettivo del nostro progettoLifeGate PlasticLess”.

Prima dell’accensione del Seabin nel porto dell’Isola della Certosa, erano stati attivati – nei mesi scorsi – cestini ‘mangia-plastica’ in Romagna nei porti di Ravenna, Cattolica e Cesenatico; nel Lazio nelle acque del porto di Gaeta; In Liguria a Varazze; in Campania a Capri; In Toscana a Viareggio e Capraia; in Puglia a Gallipoli.