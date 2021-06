Iv: Renzi, ‘basta guardare sondaggi, nel 2023 mondo politico totalmente diverso’

Roma, 8 giu. (Adnkronos) – “E’ inutile continuare a parlare di sondaggi. Le elezioni sono sempre un film diverso dai sondaggi, come dimostrano anche le recenti elezioni regionali in Germania. I sondaggi sono più uno strumento per condizionare il dibattito politico che non la fotografia della realtà. Per questo, io suggerisco a tutti di concentrarsi sulle idee più che sui sondaggi”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

“Fa la differenza chi fa politica, non chi segue i sondaggi. E il mondo politico italiano del 2023 sarà totalmente diverso. Una rivoluzione gentile travolgerà vecchi e nuovi partiti politici, scommettiamo?”.