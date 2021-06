Covid: Giorgetti, ‘vaccino italiano? Spero risultati in prossime settimane’ (2)

(Adnkronos) – “Lo sforzo del Governo – spiega il ministro – non era destinato a produrre da subito dei vaccini perché il processo di implementazione delle strutture richiede del tempo”. L’industria farmaceutica italiana, in generale, “ha avuto performance incredibili in questi anni, pochi forse lo sanno: siamo forti nel campo della chimica farmaceutica, nel campo del biomedicale abbiamo invece della strada da fare. E’ in questo ambito che dobbiamo promuovere la ricerca”, sottolinea ancora Giorgetti.

L’obiettivo del Governo è dunque “sviluppare anche il biomedicale: da qui l’appello che abbiamo lanciato all’industria nazionale e non solo. Serve trovare un ambiente favorevole: non si tratta solo di sussidiare ma di creare un ambiente regolatorio favorevole. Altrimenti in tutto il mondo c’è una corsa a questi tipi di investimenti e l’Italia, che ha un network ricercatori bravissimi, deve creare le condizioni affinché l’industria scelga di andare avanti qui”, dice.