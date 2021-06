Superlega: Roberto Carlos, ‘ho parlato con Ceferin, ci sarà incontro per trovare soluzione’

Roma, 7 giu. – (Adnkronos) – “La settimana scorsa a Oporto, in occasione della finale di Champions, ho parlato col presidente Uefa Ceferin. L’ho trovato tranquillo. Dobbiamo aspettare cosa accadrà nel prossimo mese. La cosa importante è mettere fine alle polemiche, per poi poter arrivare a un accordo. Io penso che entro un paio di settimane ci sarà una riunione per arrivare a una soluzione, a un accordo”. Così Roberto Carlos, ex gloria ed oggi ambassador del Real Madrid, ai microfoni di ‘Tutti convocati’ su Radio 24, in merito al progetto della Superlega e al rischio di squalifica dalla Champions per Real Madrid, Barcellona e Juventus.