Rifiuti: traffico illecito, imprenditore condannato a 2 anni e 4 mesi

Milano, 7 giu. (Adnkronos) – Due anni e quattro mesi di reclusione e 10mila euro di multa, con interdizione dai pubblici uffici, dagli uffici direttivi delle imprese, con conseguente incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. E’ la condanna inflitta dalla Seconda Sezione Penale del Tribunale di Brescia a G.A., 55enne della provincia di Mantova, tratto in arresto – in esecuzione di un ordine di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Brescia – nel novembre del 2019 per traffico illecito di rifiuti.

Le indagini condotte dai carabinieri del Noe di Brescia e coordinate dalla Procura di Brescia, avevano consentito di individuare i collegamenti del 55enne mantovano con soggetti collegati con un gruppo criminale attivo nella gestione e nello smaltimento illecito di centinaia di tonnellate di rifiuti speciali. I rifiuti provenienti da Toscana, Campania e Lombardia erano stoccati in tre capannoni industriali dismessi a Soiano del Lago (Brescia), Roverbella e Casaloldo in provincia di Mantova, divenute vere e proprie discariche abusive.

La sentenza del Tribunale di Brescia ha disposto la confisca del capannone di Soiano del Lago e di un autocarro utilizzato per il trasporto dei rifiuti, disponendo a carico dell’imputato la bonifica dei luoghi, con la rimozione e lo smaltimento di quanto rinvenuto.