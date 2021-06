Milano: da mercoledì tornano Area B, Area C e sosta a pagamento

Milano, 7 giu. (Adnkronos) – Riattivazione di Area B, ripristino degli orari normali di Area C (7.30-19.30), della sosta regolamentata negli spazi a pagamento (strisce blu) e in quelli riservati ai residenti (strisce gialle) e del divieto di sosta per la pulizia delle strade. Mercoledì il Comune di Milano ha deciso in accordo con la prefettura che rientreranno in vigore le “disposizioni di mobilità” che erano state temporaneamente sospese per la pandemia di Covid19. Area B, che limita l’accesso ai veicoli più inquinanti (Diesel, benzina euro 0,1) e che coincide con gran parte del territorio della città di Milano, tornerà a pieno titolo. Area C torna a funzionare a orario pieno, quando finora era stata attiva a fasce orare ridotte: sarà a a pagamento quindi dalle 7.30 alle 19.30, con i divieti di accesso per veicoli diesel euro 0, 1, 2, 3 e 4 e benzina euro 0 e 1.

La sosta negli stalli gialli destinata ai residenti tornerà ad essere riservata. La sosta a pagamento, negli stalli blu, tornerà ad essere a pagamento (tranne che, dove previsto, per chi risiede o è domiciliato ed è in possesso del pass). E’ ripristinato anche il servizio di controllo del divieto di sosta in occasione della pulizia delle strade.

Resteranno in vigore deroghe specifiche per persone che operano nel settore sanitario e sociosanitario dell’emergenza e si manterrà la sospensione di Area B per i diesel euro 4 fino a nuovo provvedimento, in coerenza con il provvedimento assunto dalle Regioni del bacino padano.