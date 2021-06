Milano: al via domicilio digitale per residenti con Pec

Milano, 7 giu. (Adnkronos) – Al via il domicilio digitale per i cittadini e le cittadine milanesi. Da oggi, spiega una nota del Comune, i residenti che possiedono un indirizzo Pec (Posta elettronica certificata) potranno eleggere il proprio domicilio digitale all’interno del Fascicolo del Cittadino, l’area personale sicura e protetta presente nel portale istituzionale del Comune di Milano, così da ricevere all’indirizzo indicato le comunicazioni ufficiali dell’amministrazione comunale.

“In linea con le indicazioni del Governo e di Agid diamo il via a questo nuovo, importante tassello all’interno del piano di trasformazione digitale della città”, commenta Roberta Cocco, assessora alla Trasformazione digitale e Servizi civici. “Un’innovazione – spiega – che consentirà ai cittadini di ricevere le comunicazioni in modo semplice e immediato e al tempo stesso garantirà all’Amministrazione comunale un notevole risparmio dei costi sostenuti per le spese postali”.

Il domicilio digitale è un indirizzo elettronico – per esempio una casella di posta elettronica certificata (Pec) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato – attraverso il quale il cittadino può ricevere le notifiche di atti amministrativi e tributari. Attualmente il Cad (il Codice dell’Amministrazione digitale) prevede l’obbligo del domicilio digitale per i professionisti iscritti ad albi, elenchi e registri delle imprese e per la Pubblica Amministrazione, mentre lascia ai cittadini la facoltà di eleggere o meno il loro domicilio digitale.