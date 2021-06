Roma, 7 giu (Adnkronos) – “A Conte resta un Movimento che ha fatto marcia indietro su quasi tutto quello che diceva di voler fare, che ha preso in giro gli italiani, aggrappato in qualunque modo alle poltrone. Potrebbero fare una alleanza con chiunque, non ho capito perchè Conte voglia mettersi in questa situazione estremamente problematica”. Lo ha detto Carlo Calenda al Tg4.