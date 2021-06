Covid oggi Italia, 1.273 contagi e 65 morti: bollettino 7 giugno

(Adnkronos) – Sono 1.273 i nuovi contagi da coronavirus in Italia, regione per regionem secondo il bollettino della Protezione Civile di oggi, 7 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri 65 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 84.567 tamponi con un indice di positività all’1,5%. Sono stati 759 i ricoveri in terapia intensiva, 15 in meno da ieri, mentre i ricoveri ordinari sono stati 4.910.

LOMBARDIA – Sono 142 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 7 giugno, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile sulla regione. Da ieri, registrati altri 6 morti, che portano il totale a 33.675 dall’inizio dell’emergenza covid-19. Gli attuali positivi sono 20.561 (-80), mentre i dimessi/guariti sono 783.492 (+216).

CALABRIA – Sono 39 i nuovi contagi da coronavirus oggi 7 giugno in Calabria, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 6 decessi. Ecco la situazione nel dettaglio, secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria: 39 nuovi contagi registrati rispetto a ieri, +164 guariti, +6 deceduti (per un totale di 1.192 morti). Il bollettino, inoltre, registra -131 attualmente positivi, -130 in isolamento, -2 ricoverati e, infine, +1 terapie intensive.

PUGLIA – Sono 56 i nuovi contagi da coronavirus oggi 7 giugno in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 4 morti. Come ogni lunedì è in forte diminuzione oggi nella regione il numero dei nuovi casi di Covid a fronte, tuttavia, di un numero di test non trascurabile, seppure in flessione. Sostanzialmente stabili e a quote basse i decessi. Crescono lentamente i guariti e allo stesso ritmo calano gli attuali positivi e i ricoverati. Sono i dati del bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute.

VALLE D’AOSTA – Nessun decesso e 3 nuovi contagi da coronavirus in Valle d’Aosta oggi, 7 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. I positivi attuali sono 151, + 2 rispetto a ieri, di cui 6 ricoverati in ospedale e 145 in isolamento domiciliare. Nessun paziente risulta ricoverato in terapia intensiva. I guariti sono 11.006, +1 rispetto a ieri, mentre i tamponi fino ad oggi effettuati sono 131.963, + 101, di cui 34.199 processati con test antigienico rapido. I decessi di persone risultate positive al Covid in Valle D’Aosta da inizio epidemia sono 472.

ALTO ADIGE – Sono 3 i nuovi contagi da coronavirus oggi 7 giugno in Alto Adige, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registra un morto, secondo quanto riferisce l’Azienda sanitaria provinciale evidenziando che il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria, è di 1.178. Come tutti i fine settimana, il numero dei test è alquanto contenuto.

VENETO – Sono 38 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 7 giugno, secondo i dati del bollettino della regione resi noti dal governatore Luca Zaia. I nuovi casi sono stati individuati su 4.618 tamponi, il tasso di positività è dello 0,82%. Da ieri, registrato un decesso. Sono 571 (-5) i pazienti covid in ospedale: 506 (-1) in area non critica, 65 (-4) in terapia intensiva.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 10 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 7 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Nel dettaglio, su 908 tamponi molecolari sono stati rilevati 6 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,66%. Sono inoltre 462 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 4 casi (0,87). Nella giornata odierna non si registra alcun decesso, i ricoveri nelle terapie intensive sono 2 mentre quelli negli altri reparti risultano essere 28″, come spiega il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.