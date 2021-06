G7: Boccia, ‘passo importante ma ancora non è giustizia fiscale’

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Dopo 8 anni dalla prima battaglia in Parlamento sulla web tax, fatta proprio in Italia, oggi finalmente ci siamo. È un passo importante ma non è ancora la giustizia fiscale che abbiamo il dovere di pretendere nella società digitale”. Lo afferma Francesco Boccia, deputato del Pd e componente della segreteria nazionale.

“Fino a quando ci sarà un trattamento fiscale diverso tra le multinazionali del web e le piccole imprese dei singoli Paesi -aggiunge- ci saranno sperequazioni che abbiamo il dovere di combattere. Abbiamo perso otto anni di tasse eluse da parte delle multinazionali, di risorse che potevano essere utilizzate per rafforzare i servizi pubblici e, invece, sono finiti in conti off shore, spesso nell’indifferenza generale. Oggi, l’accordo al G7 su una tassazione minima a livello globale per i profitti delle grandi multinazionali possiamo ritenerlo un primo vero passo comune, un’opportunità per ridistribuire nuove risorse e ridurre le forti diseguaglianze che, nella società digitale, le Over the top (Ott) hanno acuito rispetto alle piccole e medie aziende nazionali”.