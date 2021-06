F1: Hamilton, ‘secondo posto ottimo risultato dopo aver fatto fatica tutto il week-end’

Baku, 5 giu. – (Adnkronos) – “Il giro è stato buono. Certamente non ci aspettavamo questo risultato, per noi fondamentale, perché abbiamo faticato per tutto il weekend e penso si sia visto. Però abbiamo mantenuto la calma, senza mai gettare la spugna. Abbiamo cambiato tante cose inseguendo il bilanciamento giusto, non è stato facile ma ha funzionato”. Queste le parole di Lewis Hamilton dopo il secondo posto nelle qualifiche del Gp di Baku.

“Il lavoro che abbiamo fatto stanotte tra una sessione e l’altra è stato fantastico da parte del team. Stare con questi ragazzi è una grandissima motivazione. Essere qui anche con Valtteri in top-10 è un enorme sollievo e lo dobbiamo al meraviglioso team che abbiamo. Nel ritmo gara siamo molto più forti, spero che ci troveremo in questa stessa posizione domani, così da poter lottare”, conclude l’inglese della Mercedes.