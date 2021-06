Dl Sostegni bis: Pittoni, ‘le nostre richieste per la scuola’

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Abbiamo illustrato al ministro dell’Istruzione Bianchi e ai vertici tecnici del ministero le nostre dieci proposte emendative al dl Sostegni bis; tutte senza costi aggiuntivi per evitare ‘incomprensioni’ col ministero dell’Economia e della Finanze». Lo annuncia il senatore Mario Pittoni, responsabile del dipartimento Scuola della Lega e vicepresidente della commissione Cultura al Senato.

“Stiamo ora chiedendo -aggiunge- di conoscere in via preventiva l’atteggiamento che intende assumere palazzo Chigi su tali correttivi, largamente condivisi nel mondo della scuola e sui quali è aperto il dialogo con le altre forze politiche per fare finalmente contare il Parlamento nelle scelte del Governo sulla scuola. Ecco le dieci questioni: Sblocco delle assegnazioni provvisorie, delle utilizzazioni e della stipula di contratti a tempo determinato del personale di ruolo; sblocco del vincolo di tre anni per i neo trasferiti; superamento contenzioso Scuola per l’Europa di Parma; sostituzione prova conclusiva percorso di formazione e prova; assunzione in ruolo dalla seconda fascia delle Gps; cancellazione divieto di partecipazione al concorso ordinario se bocciati; riapertura termini del concorso ordinario; assunzione in ruolo dalla prima fascia delle Gps senza 3 anni servizio; progressione carriera Dsga facenti funzione; concorsi per insegnanti di religione cattolica”.