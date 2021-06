Covid, Garavaglia "Applicare subito regole del green pass"

ROMA (ITALPRESS) – "Sono favorevole, ma con buon senso e se si tratta di eccezioni: se riguarda un turista straniero che viene o un italiano che si muove per un periodo particolarmente lungo va bene. Ma se lo fai diventare una regola diventa un caos. Non sarà la norma, ma con buon senso si può aprire a questa possibilità".

Così il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, al Festival dell'Economia di Trento, sulla possibilità di fare la seconda dose di vaccino in vacanza. Sul Green pass europeo che dovrebbe entrare in vigore dal primo luglio, Garavaglia ha detto che "le regole ci sono, se sei vaccinato, hai un test negativo o sei guarito circoli tranquillamente. Noi spingiamo affinché parta domani. Ormai ci siamo, è questione di settimane, abbiamo regole comuni e semplicità. Per me domani dovremmo applicare le regole, chi arriva dopo perderà i clienti. È stupido perdere tempo se sai che le regole sono quelle lì". Rispetto al futuro del turismo, Garavaglia ha sottolineato come il Governo sta investendo "nel digitale su un hub nazionale che si integra con i dati locali per portare il turista fuori dalle grandi città e fuori dai normali flussi".

(ITALPRESS).

ads/r

05-Giu-21 14:08