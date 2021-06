Calcio: Toloi, ‘pronti per fare un grande Europeo’

Firenze, 5 giu. – (Adnkronos) – “Ieri è stato un test importante perché abbiamo giocato contro una squadra di qualità e abbiamo fatto un grande partita. In questi giorni abbiamo fatto bene negli allenamenti, manca poco all’inizio dell’Europeo ma penso che siamo pronti per fare una grande competizione”. Così il difensore dell’Atalanta e della Nazionale Rafael Toloi sulle possibilità degli azzurri all’Europeo al via tra meno di una settimana.

Il trentenne italo-brasiliano parla poi della sua posizione in campo e dell’eventuale preferenza a giocare da centrale o da esterno. “Ho ricoperto entrambe le posizioni e mi trovo bene. Non vedo tanta differenza, so a disposizione per aiutare la squadra”.