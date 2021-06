Ambiente: Rosato, ‘Pnrr opportunità unica’

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Non c è più tempo da perdere per prevenire, fermare e invertire i danni che decenni di pessime abitudini e politiche insensibili e poco lungimiranti hanno arrecato al Pianeta. Lo dicono gli scienziati, lo chiedono i nostri figli”. Lo scrive in un post su Facebook il presidente di Italia viva Ettore Rosato.

“A questa sfida -aggiunge- nessuno di noi, singolarmente come cittadini e collettivamente come istituzioni, può sottrarsi nella consapevolezza che più è sano il pianeta, più è sano anche l’uomo che lo abita. Per questo il Pnrr, che traccia la ripresa post pandemica del nostro Paese, rappresenta un’opportunità unica: oltre un quarto delle risorse stanziate sono infatti destinate proprio all’ambiente, la sua tutela e alle grandi potenzialità che un economia di ripristino potrà avere nello sviluppo del Paese”.