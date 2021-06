Podcast: Alberto Luca Recchi presenta ‘Un mare di storie’ per Giornata mondiale degli oceani (2)

(Adnkronos) – ‘Un Mare di Storie’ racchiude in sei podcast di cinque minuti circa le esperienze uniche e speciali vissute da Alberto Luca Recchi nella sua lunga carriera da esploratore e fotografo subacqueo. Ogni episodio ha come protagonista un abitante del mare, raccontato in modo nuovo e originale, sottolineandone gli elementi più curiosi, emozionanti e contraddittori.

Nessuno parla mai, per esempio, dell’atteggiamento da bulletti che spesso contraddistingue i delfini, che pur di divertirsi sanno rovinare la vita ai propri simili e ad altre specie. Oppure della riproduzione di animali come i ricci o i copepodi, la cui modestia di questi piccoli animali nasconde un corteggiamento curioso, che sostiene la sopravvivenza dell’intero Oceano. Successivamente, Alberto Luca Recchi ci racconta di quanto ci si possa sentire in famiglia con i capodogli, ed infine di quanto sia esilarante l’astuzia dell’otaria che sfugge allo squalo bianco contrariamente a come tutti ci aspetteremmo: seguendolo e non staccandosi mai dalla sua coda.