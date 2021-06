Giochi, Minenna: ‘Contro illegalità va evitato rallentamento riaperture attività legali’

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – “E’ evidente che bisogna essere molto attenti a valutare l’esigenza della tutela della salute pubblica, che è sempre prioritaria, ma evitare che dietro a questa tutela si possa generare un rallentamento della riapertura di un’attività, che comunque è svolta da concessionari di Stato, è fondamentale per contrastare l’attività illegale”. Lo ha detto, all’Adnkronos, il direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna, commentando come la chiusura delle sale da gioco, per contenere la pandemia, abbia portato a uno spostamento di parte dell’attività verso quelle illegali.

“La chiusura del gioco legale ha purtroppo determinato questo spostamento – ha infatti detto – anche perché parte di questa illegalità è legalmente vestita, cioè si presenta ai giocatori come se fossero dei soggetti autorizzati”.

Per il contrasto a questo tipo di attività, che secondo Minenna sono “pericolose perché dietro si celano vari tipi di reati”, l’Adm “ha attivato le funzioni del Copregi, nell’ambito del quale l’agenzia è in grado di operare in sinergia con polizia, carabinieri e guardia di Finanza, per operazioni funzionali al contrasto”. Attraverso l’attività del ‘Comitato per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori’, “siamo intervenuti in oltre 50 province, su oltre 200 sale, elevando sanzioni per milioni di euro, con attività che sono in corso anche in queste settimane”, ha detto ancora Minenna.

“La riapertura del gioco legale previsto dai primi di luglio -ha spiegato- va valutata anche in relazione agli Europei di calcio che invece inizieranno dall’11 di giugno. Su questo l’Agenzia ha acceso un faro e aperto anche relazioni istituzionali con Coni e Federcalcio, oltre che con i propri partner tecnologi, la Sogei, per un monitoraggio strutturale dei vari fenomeni e delle scommesse sportive”.

Sul tema, ha comunque ricordato, “esiste l’Ufficio sulle scommesse sportive, presso il ministero dell’Interno, del quale l’Agenzia è membro assieme alle altre forze di polizia, che ovviamente viene informato dagli uffici dell’agenzia proprio con il fine di poter effettuare attività di prevenzione su eventuali attività illegali e soprattutto su scommesse che potrebbero interferire con lo svolgimento di un normale andamento delle operazioni relativamente all’Europeo ma anche più in generale alle attività di gioco”.

“Sono stata avanzate delle proposte normative che rendano ancora più efficace la nostra capacità di operare sul gioco online, anche magari con qualche modalità che consenta di interagire con questi operatori senza chiarire di essere funzionari dell’agenzia. Speriamo che nel 2021 si riesca ad avere qualche supporto normativo in più”. Lo ha auspicato all’Adnkronos il direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna.

“I gioco online – ha detto Minenna – è l’ambito dove purtroppo è più facile generare una ‘vestizione di legalità’. Un sito che offre gioco online illegale può presentarsi e dare l’impressione di essere un soggetto regolato e vigilato dall’Adm” e questo “è sicuramente problematico” anche se l’agenzia ha “strumenti di monitoraggio sul gioco online e anche dei poteri di oscuramento”. Ad esempio “nel gioco online vigilato dall’Agenzia sono richiesti dei dati anagrafici puntuali e non è consentito svolgere pubblicità. Quindi l’utente che vuole operare in un ambito regolato e vigilato dall’agenzia, avendo queste due accortezze nell’interazione con il sito, può comprendere se sta operando su una piattaforma lecita o meno”.

Tra le richieste di maggiore supporto, ha quindi ricordato il direttore generale dell’Adm, “abbiamo chiesto degli interventi normativi tra cui, ad esempio, il whisterblowing, cioè la possibilità di segnalare all’agenzia, con i cosiddetti ‘spifferatori’, eventuali possibili fenomeni di illegalità, come peraltro già previsto per altre autorità di regolamentazione e di vigilanza, anche amministrativa. Speriamo si possa aumentare la nostra efficacia di intervento – che ovviamente passa sempre da interazioni con l’attività giudiziaria e le altre forze di polizia”.