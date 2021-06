Cadono in una cisterna, morti due operai nel cuneese

(Adnkronos) – Infortunio mortale questo pomeriggio a Cossano Belbo, nel cuneese. Due operai che erano al lavoro in un’azienda vinicola sono caduti in una cisterna e sono morti. A nulla sono valsi i soccorsi sanitari, intervenuti sul posto con l’elisoccorso, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri.

Le vittime avevano 45 e 58 anni. A quanto si apprende i due operai stavano ispezionando la cisterna quando per cause ancora in corso di valutazione sono scivolati e deceduti. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, anche i tecnici dello Spresal.