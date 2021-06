Roma, 3 giu. (Adnkronos) – Sul blocco dei licenziamenti “dobbiamo uscire dal blocco generalizzato, perché non ha senso. Parliamo di settori, come l’edilizia, che tirano come un treno in questo momento e quindi non credo ci sia bisogno di licenziare in questo campo. Ma ci sono settori, e penso al tessile o all’automotive, che sono in grande difficoltà”. Lo dice Enrico Letta a Porta a Porta.