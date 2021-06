Covid: Vissani, ‘non più di 4 a tavola, invece al tavolo tecnico in quanti saranno?’**

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “Al tavolo tecnico di oggi quanti saranno: quattro o di più? Vabbe’, tanto diranno che avevano la mascherina…mentre al ristorante con la mascherina non si può mangiare”. Gianfranco Vissani ironizza, parlando con l’Adnkronos, sul limite, anche in zona bianca, dei quattro commensali per tavolo nei ristoranti, regola confermata dal ministero della Salute ma che verrà discussa oggi in un tavolo tecnico fra Governo e Regioni, le quali la giudicano, invece, troppo restrittiva.

“Stiamo davvero esagerando – torna immediatamente serio lo chef di Casa Vissani di Baschi, in Umbria – Danno i numeri: quattro, cinque, sei posti, mentre intanto ci massacrano, dato che dopo 14 mesi gli aiuti ancora non ci sono. Arrivano milioni di dosi di vaccino – conclude – l’Italia è in zona bianca e ancora discutono su quanti commensali fare sedere a tavola, come se il coronavirus lo portassero i ristoranti”.