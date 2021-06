Calcio: Mancini, ‘Raspadori futuro Nazionale, può fare come Rossi’

Firenze, 3 giu. – (Adnkronos) – “E’ diverso da Immobile e Belotti, potrebbe essere il futuro della Nazionale. Ha qualità straordinarie e questa è stata l’unica motivazione della convocazione”. Il ct azzurro Roberto Mancini spiega così la convocazione del 21enne Giacomo Raspadori per l’imminente campionato europeo. “Spero che possa entrare e fare come Paolo Rossi, ma non l’ho portato solo per questo. Credo che possa far bene in Nazionale”, aggiunge il ct in conferenza stampa alla vigilia del match con la Repubblica Ceca, ultima amichevole prima della rassegna continentale.