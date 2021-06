Calcio: Mancini, ‘esclusioni dure per tutti ma saranno chiamati in futuro’

Firenze, 3 giu. – (Adnkronos) – “Abbiamo recuperato Sensi, l’unico indisponibile è Verratti, vedremo tra una settimana come starà. Domani verificheremo Sensi, magari non farà tutta la partita ma giocherà”. Lo dice il ct della nazionale, Roberto Mancini, in merito al centrocampo azzurro. “Lasciare fuori Pessina è stata una scelta dolorosa ma non solo la sua esclusione è stata dura, non è stato semplice per nessuno. Ci sono tutti rimasti male ma sono ragazzi che avrebbero meritato d’esser qua e saranno chiamati in futuro. Saranno giocatori importanti per la Nazionale”, aggiunge Mancini in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole con la Repubblica Ceca, ultimo test prima degli Europei.