Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “La rigidità con cui la Commissione Ue interpreta e applica il principio concorrenziale di discontinuità certo non favorisce questi avanzamenti e soprattutto alla luce dell’esigenza di tutela di interesse di tipo pubblico che in particolare la procedura di cui noi siamo commissari si deve fare carico”. Ad affermarlo è il Commissario Alitalia, Daniele Santosuosso nel corso della sua audizione in Commissione Bilancio in merito al dl sostegni bis