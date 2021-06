Tv: Dazn, dal 1 luglio pacchetto costerà 29,99 euro, promozione per già clienti e nuovi a 19,99**

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – Importanti novità per tutti gli amanti dello sport che, grazie a Dazn, potranno vedere i maggiori eventi sportivi italiani e internazionali live e una ricca proposta di documentari, approfondimenti, interviste e storie inedite e originali con protagonisti le stelle dello sport mondiale, tutto con un unico abbonamento. A partire dal 1 luglio, la ricca proposta di Dazn per la nuova stagione sportiva avrà un prezzo di 29,99 euro al mese e, per i nuovi clienti che si abboneranno dall’1 al 28 luglio, è prevista un’offerta di 19,99 euro al mese per 14 mesi. Inoltre, Dazn ha sempre un’attenzione speciale per i propri clienti, ai quali comunicherà a breve le ulteriori offerte a loro dedicate in aggiunta a quella relativa al costo dell’abbonamento a 19,99 euro al mese anziché 29,99 euro a partire da settembre, perché i mesi di luglio e agosto saranno interamente offerti da Dazn, per 12 mesi. Come di consueto, è possibile disdire l’abbonamento in ogni momento, senza ulteriori costi aggiuntivi e senza restituzione degli sconti fruiti. Chi decide di rientrare dopo aver disdetto lo dovrà fare al costo di 29,99 al mese. Il pacchetto è valido per tutti i contenuti di Dazn comprese le gare della Serie A.