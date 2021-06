Arrivano i nuovi multispazio Renault, ingegno e confort

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – È un mercato in forte crescita quello dei multispazio forse anche perché tocca un target trasversale. Veicoli ideali per gli sportivi, che in casa Renault, esternamente ricordano i mezzi commerciali ma le rifiniture sono di alta qualità. Sono ampi, dotati di porte laterali scorrevoli dove si può caricare di tutto, capaci di percorrere ogni tipo di terreno.

“Parlando di veicoli multispazio – dice Francesco Fontana Giusti, Image & Communication Director di Renault Italia – ci riferiamo soprattutto a Nuovo Kangoo. Siamo oggi alla terza generazione della famiglia Kangoo, una stirpe iconica di successo, con oltre 4 milioni di veicoli prodotti in 22 anni. Multispazio per tradizione, derivato dalla furgonetta, il design di Nuovo Kangoo – osserva – è influenzato dal profilo commerciale ma si tratta di una vera autovettura distintiva, atletica, statuaria ed elegante. È vero – sottolinea – che la qualità delle finiture è molto elevata e quest’auto evoca decisamente il mondo delle monovolume, rispecchiando l’identità della Marca soprattutto per la cura dei dettagli. È un’autovettura carica d’ingegno, facile da vivere e adatta a tutte le situazioni familiari”.

“Possiamo dire – afferma Fontana Giusti – che in Kangoo c’è tutta Renault: è un prodotto che amplia il segmento con un design elegante ed atletico, che si rivolge a tutte le famiglie, con una funzionalità da multispazio, con un grande bagagliaio, tanta modularità e sicurezza al massimo livello. I prezzi di Nuovo Kangoo partono da 25.000 euro e gli ordini sono già aperti mentre la commercializzazione sarà a luglio”.

Ma quale sarà la nuova mission Kangoo? “Sarà sicuramente quella – dice Fontana Giusti – di conquistare nuovi clienti, provenienti soprattutto dal mondo delle monovolume e ritornare sul podio in Europa”. “Nel 2022 – annuncia poi – è previsto l’arrivo di Nuovo Kangoo E-Tech 100% Electric che, come la versione termica, sarà prodotto a Maubeuge che è un polo di eccellenza nel settore elettrico”. Insomma, veicoli per il tempo libero ma anche per il lavoro. “I nuovi multispazio Renault sono veicoli carichi d’ingegno, per il tempo libero della famiglia ma anche – sottolinea – per chi si sposta per motivi di lavoro e cerca l’esclusività. Multispazio elegante e generoso, con cinque veri posti, per la sua modularità e semplicità d’utilizzo Nuovo Kangoo è ideale per le famiglie, ma anche commercianti, enti locali, amministrazioni e associazioni. Nuovo Trafic Passenger è pensato soprattutto per le aziende o piccoli enti che si occupano del trasporto persone, mentre Nuovo Trafic SpaceClass è stato pensato ad hoc per il trasporto dei clienti VIP; risponde, infatti, alle attese di conducenti e passeggeri più esigenti alla ricerca di versatilità, spazio e comfort esclusivo”.

Per i 40 anni dal debutto nasce dunque la nuova gamma Trafic per il trasposto di persone composta da due versioni, Trafic Passenger e SpaceClass. E il trasporto Vip diventa quindi fondamentale per Renault. “La versione Trafic trasporto persone – sottolinea Fontana Giusti – vanta 2,2 milioni di unità vendute dal 1980, quindi 40 anni di successo, e ha come punti di forza principali il volume interno ed il comfort, quindi spazio e modernità. Proposti in due lunghezze, Nuovo Trafic Passenger e Nuovo Trafic SpaceClass, permettono – dice – di trasportare fino a nove persone, offrendo al tempo stesso un volume del bagagliaio fino a 1,8 m³. L’abitacolo, completamente rivisitato, offre la migliore altezza a filo padiglione del segmento e nell’abitacolo i vani portaoggetti vantano una capacità fino a 86 litri”. “Entrambi – afferma – presentano un design esterno espressivo ma anche raffinato, mentre l’abitacolo, che riprende i codici delle autovetture, è più qualitativo rispetto al passato, quindi più elegante, ergonomico ma sempre molto pratico. Altra caratteristica comune è la tecnologia al servizio della vita a bordo e i tanti dispositivi di assistenza alla guida per garantire una maggior sicurezza” . “In particolare – conclude Fontana Giusti – Nuovo Trafic SpaceClass è più chic per soddisfare i clienti più esigenti, si distingue per la plancia esclusiva Grigio Meteora, che aggiunge un tocco di eleganza, ma anche per le sellerie e il volante cromati in pelle. Gli ordini di entrambi i modelli sono aperti dal 20 maggio, mentre la commercializzazione è prevista a giugno.