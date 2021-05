Pari opportunità: Mattarella, ‘molta strada da fare per conciliare lavoro e famiglia’

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “La parità di diritti, tra donne e uomini, nelle leggi italiane, è piena; ed è stata raggiunta da molti anni, in base alla Costituzione. Non è invece ancora così, per la sua, concreta, realizzazione”. Lo sottolinea il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rispondendo alle domande di tre ragazzi nell’ambito della puntata speciale del programma “La Banda dei Fuoriclasse”, in onda in occasione del 75 anni della Repubblica mercoledì prossimo alle 15 su Rai Gulp, canale del servizio pubblico dedicato prioritariamente ai ragazzi tra 8 e 14 anni.

“Dal 1948 a oggi -ricorda il Capo dello Stato- sono stati fatti, nel corso degli anni, tanti passi in avanti. Pensiamo all’ingresso, delle donne, nella Magistratura, nelle Forze Armate, nei Corpi di polizia. Ma per raggiungere una effettiva parità, dobbiamo rimuovere quegli ostacoli, che rendono tuttora difficile, alle donne, lavorare, raggiungere le posizioni più importanti, partecipare, in egual misura, alla vita delle istituzioni; e così via. A questo scopo sono necessari altri interventi. Per esempio strumenti, adeguati, per la conciliazione tra lavoro e vita familiare. C’è ancora strada, molta strada, da fare”.