Lega: Salvini a Fatima, ‘Europa nata su questi valori, testimonio mia fede anche con opere’**

Fatima, 31 mag. (Adnkronos) – “Per me è una gioia, un’emozione, ho consacrato anche la salute, il futuro, la serenità del mio popolo al cuore immacolato di Maria. Questo è un luogo sacro, non esiste politica, non esiste lavoro, non esiste vita, senza valori, dal mio punto di vista senza fede. Sono per la libertà religiosa, di pensiero, di parola, do rispetto ma chiedo rispetto. L’Europa è nata qua, su questi valori può crescere, può guarire, può prosperare”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, al termine di una visita al santuario di Fatima.

“Noi parliamo ai cuori, alle teste, alle donne e agli uomini. Ognuno -ha aggiunto il leader del Carroccio- ragiona con la sua testa, prega con il suo cuore e vota con la sua mano, non veniamo a chiedere o a togliere niente a nessuno, però testimoniano la nostra fede e ci tengo a farlo anche con le mie opere”.