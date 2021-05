Ex Ilva: Scotto, ‘credo nella giustizia ma anche in Nichi Vendola’

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “Conosco Nichi Vendola da tanti anni e so che ha governato solo e soltanto nell’interesse della comunità pugliese e tarantina. Un uomo onesto, rigoroso, appassionato. Che ha guidato una stagione di riscatto e di progresso della sua terra. Questa sentenza è molto dura. E fa male. Ovviamente le sentenze non vanno commentate, ma rispettate. Sempre. Credo nella giustizia, ma credo anche in Nichi. E so che ne uscirà a testa alta”. Lo scrive su Facebook Arturo Scotto, coordinatore politico nazionale di Articolo Uno.