Maribor, 31 mag. – (Adnkronos) – La Spagna è in semifinale al campionato Europeo Under 21. Le ‘furie rosse’ superano 2-1 la Croazia ai supplementari in un match disputato a Maribor. Decisiva la doppietta di Javi Puado, a segno al 21′ della ripresa e al 5′ del secondo tempo supplementare; per i croati gol del momentaneo 1-1 di Luka Ivanusec al 49′ del secondo tempo regolamentare. La Spagna aspetta la vincente di Portogallo-Italia in campo alle 21 a Lubiana.