Calabria: la scossa di Irto per sbloccare stallo, arriva conferma fiducia da Letta** (2)

(Adnkronos) – E ancora Enza Bruno Bossio che parla di “grave errore politico aver voluto inseguire De Magistris e legittimarlo, di fatto, come una parte del campo di centrosinistra. Invece di investire sul profilo innovativo e riformista della candidatura di Nicola Irto, il gruppo dirigente nazionale ha preferito blandire populismi ed espressioni politiche tanto massimaliste quanto minoritarie”.

Lo stesso Irto nell’intervista, rispondendo a una domanda sul fatto che il vicesegretario dem, Peppe Provenzano, avrebbe cercato fino all’ultimo di allargare la coalizione coinvolgendo De Magistris, osserva: “È stata una ingenuità politica continuare a inseguire de Magistris, che ha scelto di candidarsi in Calabria per fuggire da Napoli e, dopo averla lasciata in un mare di debiti”. Ribatte direttamente Provenzano: “Vengo chiamato in causa sulle elezioni calabresi. Preciso che non ho mai parlato di Calabria con Luigi de Magistris, tanto meno dunque lo avrei inseguito, come alcune ricostruzioni giornalistiche lascerebbero intendere. Ho lavorato e siamo al lavoro per un campo democratico e progressista più largo e competitivo”.

Ma Irto la vede in modo diverso: “Allargare la coalizione è una cosa giusta e intelligente, ma non possiamo condannarci a muoverci con il bilancino. Ci sono stati troppi cambi di linea, troppe indecisioni, troppi pezzi di partito impegnati ognuno nella sua piccola trattativa. Non si e’ fatta chiarezza con il movimento Cinque Stelle, ad esempio. Io ho dato subito la mia disponibilità alle primarie proposte dalla Nesci. Ma ad oggi siamo fermi pure su quello, anche le forze a sinistra del Pd tentennano”.