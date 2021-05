Covid: Palù (Aifa), ‘decisione vaccino a 12-15enni il più rapida possibile’

Milano, 30 mag. (Adnkronos) – La decisione di Aifa sui vaccini per i 12-15enni è attesa “il più rapidamente possibile”. Lo ha detto Giorgio Palù, presidente Aifa, durante la trasmissione Mezz’ora in più su Rai Tre. Nei giorni scorsi, Palù aveva detto che lunedì gli organi dell’Aifa si sarebbero espressi a riguardo dopo l’arrivo del via libera dell’Ema.

“Quando l’Aifa deciderà sarà ufficiale. I dossier ci arrivano, siamo in contatto continuo con Ema, la cosa sarà valutata dal dg e dal cts. Come con quello che è successo con gli altri vaccini, dopo l’autorizzazione di Ema, l’Aifa ci ha messo poco ad approvare, ma si può riservare di dare alcune raccomandazioni. Questo penso avverrà nei tempi dovuti, il più rapidamente possibile”, afferma.

Palù si dice d’accordo con la necessità di estendere a questa fascia d’età il vaccino anti-Covid, anche perché “dagli studi che ho letto, sappiamo che l’efficacia di questi vaccini dai 12 ai 15 anni è del 100% ed è già molto elevata dopo la prima dose, circa il 90%. E gli effetti avversi sono minimi”, conclude.