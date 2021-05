Università, Messa "Se arriviamo a immunità da settembre in presenza"

ROMA (ITALPRESS) – "Se arriviamo all'immunità, da settembre si riprende in presenza. E' importante per i giovani ritrovare la socialità". Lo ha detto Maria Cristina Messa, Ministro dell'università e della ricerca, a Rainews24. "Nel Pnrr c'è molto dal punto di vista dei nuovi fondi. – ha ricordato ancora il Ministro – Ma anche nell'ultima Sostegni Bis abbiamo varato una misura che istituisce un fondo per la scienza, per a ricerca individuale, per giovani e meno giovani". "Accanto a questo – ha concluso – quello che chiedono i giovani, è non solo la possibilità di avere finanziamenti ma anche di lavorare con una certa tranquillità con un team che possa supportarli, e anche meglio retribuiti ma quella è una battaglia durissima. Si fa molta fatica a far capire che queste funzioni devono essere retribuite in maniera diversa". "La Dad non sparisce ma resta come strumento complementare a tutte le nostre azioni, deve raggiungere quegli studenti che non possono essere presenti e può essere utile per gli scambi con altre Università in tutte le parti del mondo" ha concluso.

(ITALPRESS).

spf/pc/red

29-Mag-21 12:21