Messina: madre e figlie impiccate, trovate nella casa di campagna

Palermo, 29 mag. (Adnkronos) – Si trovavano nella casa di campagna, nei pressi di un Santuario nella periferia di Santo Stefano di Camastra (Messina), la madre e la figlia adolescente trovate impiccate questa sera dal marito. La famiglia abitava in centro a Santo Stefano di Camastra ma aveva una villetta anche in campagna. L’allarme è stato lanciato proprio dal marito della donna che non aveva notizie della moglie e della figlia. Andando nella casa in campagna le ha trovate senza vita, impiccate.