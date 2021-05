Covid: in Lombardia 45% popolazione con una dose di vaccino

Milano, 29 mag. (Adnkronos) – In Lombardia la percentuale di popolazione over 16 che ha avuto la prima dose di vaccino anti-Covid è al 45%, percentuale che sale al 67% se si considerano solo le adesioni alla campagna. Gli immunizzati (con due dosi) sono il 24% dei residenti. E’ quanto emerge dall’ultimo aggiornamento della direzione Welfare sui vaccini.

A stamane, da inizio campagna, sono state somministrate dosi pari a 5,79 milioni e ieri sono state fatte 91.860 vaccinazioni (media settimanale circa 84mila dosi).

Rispetto alla popolazione, il 22% di 40enni e 30enni, gli ultimi a potersi iscrivere al portale, hanno ricevuto la prima dose. Percentuale che sale al 38% per i 50enni e al 79% per il 60-69 anni.